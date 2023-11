Entra em vigor a partir da 0h deste domingo (dia 5), o projeto do Poder Executivo que viabilizará melhorias no transporte público de Volta Redonda. Com isso, a previsão é de aumento no número de viagens, com reforço nos horários de maior demanda e a implementação de itinerários especiais de ônibus aos finais de semana, sem que haja aumento da passagem para os usuários.

Na prática, os passageiros pagarão R$ 4,20 e a Prefeitura vai subsidiar o restante da tarifa, que será de R$ 4,95 até o dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, R$ 4,20 será o valor pago somente por usuários que fizerem um cadastro para receber o subsídio.

A diferença de R$ 0,75 será concedida aos passageiros que residem em Volta Redonda, utilizem dinheiro como forma de pagamento da passagem e que estejam cadastrados no Sistema de Bilhetagem Eletrônica TEM-VR. E também aos usuários de vale-transporte que sejam de micro ou empresa de pequeno porte com sede em Volta Redonda.



Para receber o subsídio pago pelo Poder Público, as empresas precisarão comprovar o aumento de viagens no sistema atual, com medição a partir de GPS.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda, Paulo Barenco, afirmou que o último reajuste da tarifa de transporte público no município ocorreu em maio de 2021 e que ele ocorre em decorrência do aumento de todos os insumos que compõem o serviço.

“Os motoristas tiveram reajuste, os veículos subiram de preço, assim como o combustível. Então o que a prefeitura está realizando é dividindo esse reajuste por toda a sociedade, de forma a subsidiar essa pessoa que usa e que colabora com a mobilidade urbana, usando o transporte público”, comentou.

Cadastramento para passagem a R$ 4,20

Barenco explicou que, a partir de segunda-feira (6), será aberto um cadastramento para pessoas que moram em Volta Redonda. A partir deste cadastro será emitido um cartão para que o usuário seja beneficiado com o subsídio da prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

“Esse cadastramento é voluntário, a pessoa pode fazer se quiser ou não, se tiver o interesse de receber esse subsídio, e vão ser criados postos especiais para esse cadastramento. Inicialmente esses postos vão estar localizados na rodoviária e na subprefeitura, no Retiro, o horário de atendimento será das 8h às 17h. A pessoa tem que levar CPF e comprovante de residência de Volta Redonda”, disse o secretário, revelando que em breve um endereço virtual será disponibilizado para que o cadastro possa ser feito pela internet.