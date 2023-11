A Polícia Civil prendeu, na terça (dia 29), uma mulher de 59 anos condenada à 10 anos por crime de homicídio. O crime aconteceu em fevereiro de 2015, em um hotel no Centro de Volta Redonda, onde estavam hospedadas.

A prisão aconteceu sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho, após monitoramento de informações e inteligência.

Ela foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para o cumprimento de sua pena.

Entenda o caso:

A vítima estava hospedada com uma outra mulher, de 51 anos, na época. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi descoberto por um funcionário, que abriu a porta do quarto com a chave reserva depois de tentar contato com as duas desde a tarde do dia anterior.

Ainda segundo a PM, a vítima Vera Lúcia de Oliveira Alves estava nua, em cima da cama, coberta até o pescoço por um cobertor e com um travesseiro no rosto. Os agentes também disseram que a outra mulher estava deitada em um canto do quarto, aparentemente drogada. No cômodo foram encontrados três celulares, uma corda de tecido, um comprimido não identificado, uma ponta de cigarro de maconha e um pedaço de papel com vestígios de um material não identificado.