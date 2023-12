A reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Agostinho, em Volta Redonda, enfrenta desafios significativos, com um aumento de 35,74% nos custos em relação ao contrato inicial assinado em fevereiro deste ano com a Construtora Foxer. Segundo informações do Diário Oficial do Município, o valor da obra teve dois aditivos nos últimos dez meses, resultando em um custo atual de R$ 3,3 milhões, superando os R$ 2,45 milhões inicialmente previstos.

O último reajuste, registrado em novembro, acrescentou 19,22% ao custo total, devido à inclusão de novos itens no projeto. Este aditivo segue outro concedido em julho, que já havia aumentado os custos em 16,52%. O cronograma inicial, com início previsto para setembro de 2022, só foi iniciado em fevereiro deste ano após um novo processo licitatório, uma vez que a empresa anterior não cumpriu os termos do contrato.

Atualmente, os atendimentos da UPA Santo Agostinho são realizados provisoriamente na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), atendendo cerca de 170 pessoas diariamente. Nos casos mais graves, a população é orientada a buscar os hospitais municipais Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado, e do Retiro.

A conclusão da revitalização está prevista para melhorar a capacidade de atendimento, permitindo que a nova UPA atenda até 250 pacientes diariamente. No entanto, a demora na conclusão da obra representa um desafio para a administração municipal e uma espera prolongada para os moradores ansiosos pela retomada dos serviços na unidade. A gestão do prefeito Neto (PP), afastado da função por problemas de Saúde, enfrenta o desafio de equilibrar as necessidades da comunidade com as limitações impostas pelo aumento de custos e atrasos no cronograma.

Outro lado

A prefeitura de Volta Redonda informou, na quarta-feira (dia 6), que a reforma e ampliação da UPA do bairro Santo Agostinho está em fase de ajustes finais na parte de acabamento, e alguns equipamentos que vão fazer parte da nova unidade já começaram a chegar para, em breve, começarem a equipar o espaço. O Palácio 17 de Julho destaca ainda que a obra acontece por meio de recursos do Governo do Estado.

Segundo o coordenador administrativo da UPA, Alex Martins, dentre os serviços recentemente concluídos estão a jardinagem e a aplicação de asfalto no estacionamento da unidade. “Estamos finalizando a parte da estação de esgoto e dando continuidade na parte elétrica, que já está bem adiantada. O muro já está revestido, a rampa de acessibilidade também está sendo finalizada”, contou.

Em paralelo aos acabamentos na obra, a Prefeitura anunciou que começaram a chegar, na quarta-feira, 15 novas camas hospitalares, que fazem parte dos equipamentos que serão utilizados na UPA. Assim que a obra finalizar, elas começarão a ser instaladas na nova unidade.

