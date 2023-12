Um motorista, de 69 anos, saiu ileso de um acidente ocorrido no começo da noite desta sexta-feira (dia 8), na BR-393, em Vassouras. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o idoso perdeu o controle da carreta que conduzia e tombou na altura do km 229, em uma área rural no sentido Três Rios. A carreta estava carregada de eletrodomésticos.

Ainda de acordo com a PRF, houve um pequeno derramamento de combustível dos tanques, que já foi controlado.



O trânsito ficou totalmente parado até a chegada das equipes, o que demorou em torno de 40 minutos. Com isso, houve congestionamento.

Por volta das 20h30, o trânsito no local seguia no sistema “siga e pare”. Não há previsão de liberação total da via, uma vez que será necessário fazer todo o transbordo antes de destombar a carreta. Só então será possível avaliar os danos à carga.

Foto: Divulgação/PRF