O vereador Luciano Mineirinho homenageou o professor Nelson Ribeiro de Aguiar com uma Moção de Aplausos aprovada na Câmara Municipal de Volta Redonda. Nelson é nascido em Volta Redonda, atuou como jogador e treinou várias equipes amadoras em Volta Redonda. “Com ele, foram revelados grandes jogadores em seus projetos esportivos e sociais que atendem crianças de 9 a 15 anos”, disse Luciano.

“No sábado (dia 16), homenageamos com uma moção de aplausos o professor Nelson, da Escolinha do Lazer dos 300, no Santa Cruz. Nelson atua com professor em escolinha de futebol há mais de 35 anos, revelou alguns jogadores que atuam e que já atuaram no futebol profissional como Felipe Melo, do Fluminense, Dedé, ex-jogador do Vasco e Cruzeiro, Glauber, ex-jogador Botafogo, Douglas Vieira, jogador que atua no Japão, entre outros. Parabéns, professor Nelson”, comentou o vereador Luciano Mineirinho.