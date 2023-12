A Prefeitura de Volta Redonda anuncia a programação do “Réveillon da Paz”. Entre as atrações, que vão animar a virada para o ano novo, o cantor, compositor e ator Thiago Martins, grupo Sorriso Aberto – com clássicos do samba – e DJ Smith. Os shows acontecerão no próximo domingo (dia 31), a partir das 20h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Além das apresentações, o evento terá praça de alimentação, contagem regressiva para 2024 e queima de fogos.

“O ‘Réveillon da Paz’ é a festa da família volta-redondense. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) está preparando um evento bonito e seguro, para que toda a população do município possa comemorar a chegada do ano novo com muita energia positiva e samba no pé. A Praça Brasil será palco de muita alegria e luz”, disse o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, comentou que simbolicamente o Réveillon da Paz encerra o ano festejando também as conquistas que o município alcançou na saúde, educação, esporte e segurança, entre outras áreas.

“Esse ano foi muito importante. Conseguimos abrir novos leitos no Hospital do Retiro, aumentando sua capacidade de atendimento. Inauguramos a nova Policlínica da Mulher e o primeiro Centro Cardiológico Municipal. No esporte, tivemos uma edição espetacular da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência); e na educação, avançamos na área tecnológica com a implementação de TVs, chromebooks, notebooks e ainda sistema de segurança integrado com a nossa secretaria de Ordem Pública (Semop). Gente, vamos continuar trabalhando para fazer de Volta Redonda a cidade onde todos sonham em viver”, disse Neto.

Esquema de segurança

O Réveillon da Paz terá esquema de segurança reforçado. Além de policiais militares e guardas municipais, o evento contará com o ônibus da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O veículo funciona como um Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) móvel e vai monitorar toda a área do evento com uso de câmeras próprias e também recebendo imagens das câmeras espalhadas naquela região, em tempo real. O objetivo é facilitar e otimizar a ação dos agentes, tornando-as mais rápidas e eficazes.

Se houver qualquer anormalidade durante o evento, a população deve procurar o agente de segurança mais próximo ou ligar para o 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.