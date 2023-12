Está chegando a hora do jogo mais importante da história do Fluminense. Nesta sexta-feira (dia 22), o Tricolor encara o poderoso Manchester City pela final do Mundial de Clubes da FIFA, que terá um campeão inédito.

Depois de conquistar a Copa Libertadores pela primeira vez, em novembro, o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo, diante dos ingleses, a mesma formação que faturou a taça. Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Keno e Cano.

Do outro lado, Pep Guardiola já sabe que não poderá contar com pelo menos duas das superestrelas de seu plantel, que ainda estão em recuperação de lesões e foram cortados do Mundial.

Se as equipes empatarem após 90 minutos, o jogo terá mais 30 minutos de prorrogação. Se os times seguirem empatados, a partida irá para os pênaltis. Apenas uma final do Mundial de Clubes da FIFA foi decida nas penalidades, com o Corinthians derrotando o Vasco da Gama na primeira edição do torneio, em 2000.

A equipe comandada pelo narrador Carlos Estevão, o Tatu, começa a jornada esportiva às 14 horas, e vai contar tudo sobre os bastidores da partida e a expectativa do Fluminense trazer uma taça inédita. Para acompanhar a transmissão com narração de Tatu, com comentários de Richard Nunes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira, é só ligar o rádio em FM 87,5 ou acessar o Facebook Freitas Ladeira ou pelo Instagram Freitas Ladeira.