A Polícia Federal, com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, efetuou a prisão do miliciano mais procurado do estado. Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, estava foragido desde 2018 e é considerado o líder da milícia que domina a Zona Oeste da cidade.

A prisão de Zinho, que tem ao menos 12 mandados de prisão, foi formalizada após tratativas entre os patronos do miliciano foragido com a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

O preso se apresentou aos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas da PF (GISE/PF) na Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.

Após as formalidades decorrentes da prisão, o preso foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça.