O Flamengo anunciou, neste domingo (dia 24), a contratação do meio-campista uruguaio Nicolás De La Cruz. O anúncio foi feito em ação com o Mercado Livre, patrocinador do Rubro-Negro.

“Começamos a montagem do elenco para a próxima temporada com um nome de peso e muito esperado pelo nosso torcedor. Ficamos felizes com o acordo e desejamos todo o sucesso ao De La Cruz defendendo o Manto Sagrado. Com certeza ele vai se apaixonar pela Nação Rubro-Negra”, disse o Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que também celebrou a parceria com o Mercado Livre. “Agradecemos também ao nosso patrocinador, que fez toda a logística do envio da camisa e segue ao nosso lado em mais uma realização”, disse.

De La Cruz assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e é o primeiro reforço rubro-negro para a temporada de 2024. O meia de 26 anos se destacou no futebol sul-americano vestindo a camisa do River Plate, onde chegou em 2017. Revelado pelo Liverpool FC, do Uruguai, De La Cruz tem sido presença constante nas convocações da seleção de seu país, disputando inclusive a Copa do Mundo do Catar 2022, ao lado de seu compatriota – e agora companheiro de time – Giorgian De Arrascaeta.

Ficha técnica

Nome: Diego Nicolás De La Cruz Arcosa

Data de nascimento: 01/06/1997 (26 anos)

Nacionalidade: Uruguai

Posição: Meio-campista

Títulos na carreira: River Plate – Copa Argentina (2017 e 2019), Supercopa Argentina (2017 e 2019), Conmebol Libertadores (2018), Recopa Sul-Americana (2019), Campeonato Argentino (2021 e 2023) e Trofeo de Campeones (2021 e 2023). Seleção Uruguaia – Sul-Americano Sub-20 (2017).

Imagem: Flamengo