A Guarda Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar realizaram operações e apreenderam entre a noite de domingo (dia 24) e a madrugada desta segunda-feira (dia 25) – 23 motocicletas envolvidas nos “rolezinhos” – encontros de motociclistas em que costumam ser praticadas infrações de trânsito pelas ruas da cidade, como, por exemplo, a presença de motos barulhentas. As ações de fiscalização continuam nesta segunda-feira.

As forças de segurança montaram bases em diversos bairros da cidade buscando coibir a prática com motos barulhentas, que geram transtornos e infrações de trânsito. Além das equipes das ruas, agentes no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) monitoraram toda a cidade 24 horas por dia.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, frisou que todas as motocicletas apreendidas tinham alguma irregularidade – desde escapamento adulterado para provocar barulhos até falta de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor -, mas todas, sem exceção, participavam de arruaças nos bairros.

“Infelizmente, está se tornando uma prática na noite do Natal ter o ‘rolezinho’; pessoas em motos barulhentas transitarem em comboio, sem capacete, para mostrar e causar um caos na cidade, com diversos tipos de irregularidades. Tivemos várias denúncias em diversos bairros e temos que enaltecer a população que denunciou, que colaborou, que entendeu a importância do combate ao ‘rolezinho’”, disse Luiz Henrique.

O secretário elogiou a atuação e o planejamento entre as forças de segurança para a apreensão das 23 motocicletas.

“É importante ressaltar que é muito difícil flagrar esse tipo de atividade, porque quando essas pessoas em motocicletas percebem a presença da segurança pública, eles se evadem do local, então para evitar colocar em risco a vida de terceiros e até do próprio motociclista, sempre agimos de forma estratégica. A Guarda Municipal e a Polícia Militar fizeram um excelente trabalho. O planejamento funcionou e reduzimos significativamente problemas e mostramos que não existe certeza de impunidade em Volta Redonda. E hoje continuamos atentos a essas irregularidades, como todos os dias. É inadmissível a gente ver isso ainda”, afirmou.

Qualquer denúncia de irregularidades ou crimes pode ser feita através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

