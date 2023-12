Mais um lamentável caso de violência contra a mulher foi registrado em Volta Redonda. Na tarde desta quarta-feira (dia 27), um homem em situação de rua foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) por guardas municipais após agredir uma mulher. O crime ocorreu embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, localizado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade, e foi flagrado por guardas municipais em patrulhamento, além das câmeras de monitoramento da secretaria municipal de Ordem Pública (Semop).

Os guardas observaram o momento em que o homem derrubou e empurrou a mulher, sendo que a agressão teria sido motivada por ciúmes. O agressor resistiu à abordagem, mas foi detido e conduzido à delegacia. Importante ressaltar que tanto o agressor quanto a vítima não possuem residência fixa.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, elogiou a agilidade e presteza dos agentes no atendimento, destacando que a rápida intervenção evitou uma situação mais grave. Ele reforçou a orientação aos agentes para que estejam sempre atentos durante os patrulhamentos.

“Parabenizo aos agentes pela agilidade e presteza no atendimento, que, graças à atuação deles, foi evitada uma situação mais grave. Lembrando que é importante que as vítimas e testemunhas procurem as forças de segurança mais próximas e denunciem esses casos. Isso ajuda a combater a sensação de impunidade e a traçar planejamentos de segurança adequados. Este é mais um caso que demonstra que o investimento feito na nova tecnologia tem sido bem aplicado na segurança pública, tornando Volta Redonda uma cidade mais moderna e segura”, enalteceu o secretário.