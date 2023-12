Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda realizaram, nesta quarta-feira (27), a prisão de um homem de 24 anos, acusado pelo crime de violência doméstica contra a mulher. A ação ocorreu após a polícia tomar conhecimento de que o indivíduo havia agredido sua companheira em duas ocasiões no mesmo dia, sendo uma delas logo após a vítima ter ido à delegacia registrar o fato.

Diante da gravidade do caso, a delegada Juliana Montes representou pela prisão preventiva do agressor, o que foi deferido pela Justiça. O homem foi localizado e detido em um bar no bairro Retiro.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado havia sido liberado da prisão há menos de um mês e já possui histórico criminal, respondendo por outras agressões, além de um roubo majorado. Após os procedimentos legais realizados na Deam de Volta Redonda, o criminoso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

