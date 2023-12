O deputado estadual Munir Neto (PSD), autor do pedido de implantação de um Polo do Café do Trabalhador em Volta Redonda, comemorou o sucesso do projeto na cidade. Desde a inauguração, em maio deste ano, a unidade da secretaria estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos serviu 66,5 mil cafés da manhã em parceria com a prefeitura municipal de Volta Redonda.

“Eu fico muito feliz ao ver que a população de Volta Redonda aprovou esse projeto maravilhoso. Diariamente estão sendo servidos 500 kits. Em 7 meses de funcionamento já foram servidos 66,5 mil cafés da manhã. Um lanche de qualidade a um preço superacessível”, destacou o deputado.

O objetivo do programa é fornecer a refeição mais importante do dia a preço popular de R$ 0,50 para trabalhadores, estudantes e idosos. Cada kit do Café é composto por café puro ou com leite, um pão com manteiga e uma fruta. Acompanham guardanapos, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário em sacola plástica para o transporte seguro.

Mais Polos do Café do Trabalhador na Região Sul Fluminense

Munir tem recebido de alguns prefeitos da Região Sul Fluminense ajuda na articulação para implantação de um Polo do Café do Trabalhador em seus municípios. De acordo com o parlamentar, já está previsto para o ano que vem a inauguração de novos polos no sul do estado.

“Eu conversei com muitos prefeitos que ficaram sabendo do sucesso que estava o Café do Trabalhador de Volta Redonda e que queriam também em seus municípios. Já estive com a secretária, a minha amiga e deputada federal Rosângela Gomes e ela me disse que está finalizando o processo de licitação e que ano que vem implantará outras unidades no Sul Fluminense, inclusive um segundo polo em Volta Redonda no bairro Retiro. Estamos fortalecendo a nossa região”, concluiu.

Foto: divulgação