Na última semana de 2023, o deputado estadual Jari Oliveira (PSB) fez um balanço de sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ao longo do ano. O parlamentar destacou a consolidação da participação popular como uma marca distintiva de seus mandatos, evidenciada pelo projeto itinerante ‘Deputado na sua cidade’, que completou uma década e realizou 40 edições em 2023.

Jari reforça a importância do projeto como uma forma eficaz de estabelecer uma conexão direta com a população. Essa iniciativa resultou em diversas ações e melhorias em áreas essenciais, como transporte público, mobilidade urbana, meio ambiente, saneamento básico, educação e saúde. “Das conversas olho no olho com a população saem pautas importantes que levo para discussão na Alerj”, afirma o deputado.

Entre os resultados positivos obtidos a partir das interações com a comunidade, o deputado destaca a proposta de incluir a região do Médio Paraíba na área de abrangência do Bilhete Único Intermunicipal. O projeto, que visa facilitar o deslocamento diário de milhares de trabalhadores e estudantes entre municípios, encontra-se em tramitação na Alerj.

No âmbito do transporte público, Jari Oliveira também conquistou a redução do preço da passagem da linha Amparo X Barra Mansa, o retorno de linhas de ônibus desativadas, o retorno do transporte aos domingos e aumento dos horários para atender o bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, e a ampliação do trajeto da linha de ônibus que atende a região da Califórnia em Barra do Piraí até o bairro Boa Vista da Barra.

O deputado destaca que essas melhorias são fruto de fiscalizações constantes e contato permanente com o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro). Ele enfatiza sua cobrança, em conjunto com a comunidade da Região Leste de Barra Mansa, pela ampliação e fiel cumprimento do número de horários de circulação, resultando na incorporação de mais dois ônibus na linha do Boa Vista II para atender a população. Além disso, Jari ingressou com Ação Civil Pública na Justiça para garantir a realização de Audiências Públicas e Pesquisas de Satisfação pela prefeitura de Volta Redonda antes de autorizar qualquer aumento de passagem.

Quanto à segurança nas rodovias, o deputado provocou uma parceria entre os departamentos de Estradas de Rodagem (DER) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a implantação de redutores de velocidade na Rodovia do Contorno em Volta Redonda, resultando na redução de acidentes. Após o Dnit assumir a responsabilidade pela rodovia, Jari conseguiu a implantação de novos quebra-molas como medida emergencial para a segurança de motoristas e moradores do entorno.

Além disso, o deputado assegurou melhorias para as rodovias estaduais, especialmente na RJ-153, na região da Serra da Mutuca. “A Rodovia estava intransitável antes das obras de recuperação, mas sigo na luta e ciente de que é necessário um trabalho preventivo nas estradas que cortam o Sul Fluminense, pois há risco iminente de colapso em diversos pontos”, observou o deputado, destacando a importância do trabalho preventivo nas estradas que cortam o Sul Fluminense, considerando o risco iminente de colapso em diversos pontos.

Educação e saúde

Jari Oliveira também é membro da Comissão de Educação e realizou 58 visitas a escolas da Rede Estadual de Ensino em 2023. O deputado colocou seu mandato à disposição para melhorias nas escolas, obtendo reformas e destinando Emendas Parlamentares Impositivas para 2024 que visam recursos para obras e melhorias em diversas instituições.

Na área da saúde, Jari continua sua luta pelo pagamento do Piso Nacional da Enfermagem para todos os profissionais da área. Em vistorias ao Hospital Regional, em Volta Redonda, constatou irregularidades no pagamento proporcional do piso salarial para profissionais de enfermagem, levando essa denúncia pessoalmente à secretaria de Estado de Saúde. Além disso, conseguiu a implantação de carga horária de 30 horas semanais para enfermagem e destinou recursos por meio de Emenda Parlamentar Impositiva para 2024 visando equipar as ambulâncias do Samu em todos os municípios da região do Médio Paraíba.

O projeto ‘Deputado na sua cidade’ levou o deputado a diversas cidades, incluindo Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Resende, Valença, Rio Claro, Vassouras, Porto Real, Angra dos Reis, Quatis, Itatiaia e Mendes. Além das visitas às comunidades, Jari Oliveira realiza atendimentos à população nos gabinetes da Alerj, em Volta Redonda, no Edifício Maria Yabrud, no bairro Aterrado, e está disponível pelo WhatsApp do mandato e nas redes sociais.

Meio ambiente

O deputado presidiu, na Alerj, Audiência Pública sobre saneamento. Acompanha a prestação de serviços das concessionárias Rio + Saneamento, Iguá e Águas do Rio; fez vistoria à Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em função de uma contaminação química no rio, que abastece quase 10 milhões de fluminenses.

O parlamentar cobrou e vem acompanhando a obra para aumentar o abastecimento de água em Lídice, distrito de Rio Claro, e, em Pinheiral, acompanha diariamente os problemas de falta d’água, de ligação de esgoto, os trabalhos de ampliação do sistema de abastecimento e a questão de cobrança de taxas.

Jari também fez Emendas Parlamentares Impositivas para 2024 que destinam recursos para aquisição de estação automática de monitoramento da qualidade do ar a ser instalada em Volta Redonda pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). E também para uma plataforma avançada de monitoramento da qualidade da água, que ficará no Rio Paraíba do Sul. O deputado, com a Comissão de Meio Ambiente da Alerj, também promoveu audiência pública sobre o “Pó Preto”, em Volta Redonda.

Apresentou Projeto de Lei, com o deputado Carlos Minc, para incluir como parâmetro de medição da poluição do ar pelo Inea, as poeiras sedimentáveis, o pó preto, que aflige a população de Volta Redonda e região. [adicionar a emenda para equipamento medidor do ar]

Preservação do Rio Paraíba – Jari tem Projeto de Lei que determina que os valores de multas ambientais aplicadas pelo Inea na região sejam obrigatoriamente revertidos para ações de recuperação ambiental na bacia do rio Paraíba do Sul.

Projetos em diversas áreas

Já é Lei Estadual: a Feira livre de Volta Redonda e o Memorial 9 de Novembro, no município, são patrimônios Culturais do Estado e ainda tramita na Alerj, projetos que dão o mesmo título ao grupo Jongo de Pinheiral e à Fanfarra de ex-Alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC).

Criou o Diploma Dom Waldyr Calheiros, honraria entregue para 60 pessoas que tiveram uma participação ativa na vida, na atuação da igreja e em diversos movimentos sociais, juntamente com D. Waldyr, no ano de seu centenário.

Vistoria de gás encanado – Jari tem Projeto de Lei para ampliar a autorização para que engenheiros e técnicos habilitados possam fazer vistoria de segurança e não somente algumas poucas empresas que só atendem a capital. Visa facilitar as vistorias de segurança nos sistemas de gás de residência e empresas.