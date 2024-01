A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou nesta terça-feira (dia 16), manutenção na rede de abastecimento de água potável nos bairros Vila Nova, Vila Brígida e Vila Coringa.

De acordo com o diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, a forte chuva que atingiu a cidade na última sexta-feira danificou o sistema de distribuição e comprometeu abastecimento da região. “No temporal do último fim de semana uma tubulação foi rompida no final da Rua Francisco Gomes, na Vila Brígida, e, com isso, a localidade e alguns pontos da Vila Nova e da Água Limpa tiveram o abastecimento de água comprometido. Nossa equipe já realizou o reparo necessário e a distribuição de água está sendo restabelecida”, disse.

Além disso, nesta madrugada a equipe de pesquisa de geofone identificou problemas em tubulações de duas ruas – um na Soldado Charles Fabiano, na Vila Nova, e outro na Boa Esperança, na Vila Coringa. “Esses vazamentos encontrados trazem dificuldade na distribuição de água na localidade. Nós já iniciamos a intervenção necessária e ainda hoje o serviço será normalizado”, detalhou Zeca.

Foto: Divulgação