A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda promoverá, no sábado (dia 3), a Sensibilização da Campanha da Fraternidade 2024. O evento acontecerá das 8h às 12h, no Santuário Mariano da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda.

Neste ano, a Campanha é inspirada na Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti e tem como tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema: “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt. 23, 8).

Para a Sensibilização da CF, o assessor será Tobias Tomines Faria, articulador da Campanha da Fraternidade e assessor das Pastorais Sociais do Regional Leste I da CNBB (Rio de Janeiro).

As inscrições podem ser feitas até às 17 horas, da próxima quinta-feira (dia 1º), pelo link. Para informações complementares, entre em contato pelo WhatsApp 24 99214-8337.

O que é a Campanha da Fraternidade?

Promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Campanha da Fraternidade é uma iniciativa que acontece há 60 anos durante o período da Quaresma. Assumida pelas Igrejas no Brasil, a Campanha da Fraternidade tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha. Sua abertura é realizada na Quarta-feira de Cinzas.

Sensibilização da CF 2024

Data: 03/02/2024

Local: Santuário Mariano da Medalha, Volta Redonda

Endereço: R. 537, nº10, Jardim Paraíba, Volta Redonda