Uma manhã de recomeço para quem perdeu móveis, eletrodomésticos ou teve a casa danificada durante as chuvas do último mês, em Angra dos Reis. Nesta terça-feira (dia 30) os contemplados pelo Recomeçar, programa emergencial do Governo do Estado, começaram a receber seus cartões no Estádio Municipal Jair Toscano. Ao todo, serão distribuídos 1.742 cartões aos moradores da cidade da Costa Verde, com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis. O município foi um dos mais afetados pelos temporais de dezembro e é o primeiro a receber o benefício em 2024.

-O cartão Recomeçar chega em um importante momento em que famílias estão precisando restabelecer suas vidas após fortes chuvas. Além disso, a cadeia econômica local, que também sofre as consequências das enchentes, é fomentada. Que esse recomeço proporcione aos moradores de Angra a tranquilidade de ter um lar novamente – declarou o governador Cláudio Castro.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, participou presencialmente da entrega dos cartões.

-Já estive aqui outras vezes entregando o cartão, e sei que esse momento é extremamente difícil para os moradores. Não é somente entregar, mas dar toda a assistência necessária a esse cidadão que perdeu seus móveis ou até mesmo parte de sua casa. O Cartão Recomeçar é um apoio nesse momento de dor e luta – disse a secretária Rosangela Gomes.

A Prefeitura de Angra dividiu em três lotes a entrega dos benefícios, e cerca de 500 contemplados já saíram com o cartão em mãos. Na próxima semana, entre os dias 7 e 8, serão distribuídos os demais cartões.

Angelina Aparecida, de 60 anos, foi uma das primeiras a receber o cartão. No dia em que perdeu seus móveis, ela estava dormindo e acordou com a casa inundada.

-Nesse dia choveu muito, estava sem luz, já era umas 22h quando eu e meu marido fomos dormir. Só acordei com ele me chamando, dizendo que a casa estava toda alagada. Perdi meus dois guarda-roupas, armário da cozinha, armário da pia, a estante… Estou muito agradecida de receber esse cartão. Com ele eu vou comprar meus móveis e, principalmente, o meu guarda-roupa. Até hoje as roupas estão todas em cima da cama do meu filho – ressaltou Angelina.

Não é a primeira vez que o município de Angra dos Reis recebe o benefício do Cartão Recomeçar. Em 2022, foram 2.265 cartões entregues aos moradores, um investimento de mais de R$ 6 milhões do Governo do Estado, que tem atuado em parceria com a Prefeitura nestes momentos de calamidade.

-A parceria com o Governo do Estado é muito importante para Angra dos Reis. Nossa cidade tem sofrido muito nos últimos anos com os efeitos das chuvas, e o Cartão Recomeçar é uma ajuda fundamental para que as famílias afetadas possam reconstruir e recomeçar suas vidas – reforçou o prefeito, Fernando Jordão.

Sobre o Recomeçar

O Cartão Recomeçar é um benefício eventual oferecido em parcela única pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ele é destinado à população que se encontra em vulnerabilidade após desastres naturais. O benefício é oferecido na forma de um cartão de débito em parcela única, no valor é de R$ 3 mil, e permite a compra materiais de construção em geral, mobiliário residencial e eletrodomésticos (refrigeradores, freezer, condicionador de ar, lavadora de roupas, secadoras, fornos etc.)

Para que o Estado forneça o benefício, o município precisa decretar calamidade pública ou emergência nível II ou III, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos à época do ocorrido, comprovação de que o imóvel foi atingido e/ou os móveis danificados. Além disso, as prefeituras também são responsáveis pelo cadastro dos possíveis beneficiários.

