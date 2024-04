Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite de quinta-feira (dia 4) cerca de 200 aves da fauna silvestre, das espécies Trinca-ferro (Saltador Similis), Tico-tico (Zonotrichia Capensis) e Coleirinho (Sporophila Caerulescens) que estavam sendo transportadas em um carro de passeio, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 22h, quando uma equipe do Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais (GECAM) da 7ª Delegacia da PRF realizava patrulhamento ostensivo na altura do km 289. Na ocasião, os agentes abordaram um Nissan/March 10S. Ao se aproximarem do veículo, os policiais perceberam um forte odor de fezes de pássaros e, ao olharem para dentro, encontraram diversas pequenas caixas de papelão com orifícios, comumente utilizadas para o tráfico de aves silvestres.

O condutor, um homem de 58 anos, informou que as caixas continham aproximadamente 200 aves que ele havia comprado de um “mateiro” em Minas Gerais e estava levando para sua casa, em Nilópolis, no Rio de Janeiro, com a intenção de vendê-las na feira de Duque de Caxias.

Diante dos fatos, foram caracterizados os crimes ambientais previstos nos artigos 29 e 32 da Lei 9.605/98, que tratam, respectivamente, do uso de espécimes da fauna silvestre sem autorização e de maus-tratos a animais silvestres. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o indivíduo, que se comprometeu a comparecer em juízo quando intimado, sendo liberado para responder em liberdade.

As aves foram apreendidas e contaram com o apoio de um veterinário da Agência de Meio Ambiente de Resende, que prestou um primeiro atendimento para minimizar o risco de morte devido às condições precárias em que eram transportadas. Infelizmente, foi constatado que algumas aves já haviam morrido. Após o atendimento, os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica, no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação/PRF