FOA promove encontro de gestores para discutir prevenção ao assédio

A Fundação Oswaldo Aranha (FOA), por meio da Divisão de Recursos Humanos, realizou, no dia 28 de maio, uma encontro com todos os gestores do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) para discutir prevenção ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

O encontro foi conduzido por Tiago Gravina, assessor de Conformidade da instituição, e teve como objetivo esclarecer os diferentes tipos de assédio que podem ocorrer no ambiente profissional, além de orientar os gestores sobre formas de prevenção e atuação diante de possíveis situações de risco.

Segundo a supervisora da Divisão de Recursos Humanos, Débora Cyrne, a iniciativa corrobora com o compromisso institucional de promover um ambiente de trabalho seguro, ético e respeitoso. “A ação está alinhada às diretrizes da NR-1, que reforça a importância da gestão de riscos psicossociais e da prevenção de condutas inadequadas no ambiente organizacional. Falar sobre assédio moral e sexual é essencial para prevenir esses riscos, promover a saúde mental e fortalecer uma cultura de respeito. Esse tipo de diálogo contribui diretamente para a conscientização, orientação e proteção de todos”, destacou.

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que trata do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), passou a reforçar a necessidade de as organizações identificarem e gerenciarem riscos psicossociais relacionados ao trabalho, incluindo fatores que possam impactar a saúde mental dos trabalhadores. Nesse contexto, temas como assédio moral, assédio sexual, violência psicológica e condições que favoreçam o adoecimento emocional ganharam ainda mais destaque nas ações de prevenção e promoção da saúde ocupacional.

Nas palavras do assessor de Conformidade, Tiago Gravina, discutir esses temas é fundamental para promover um ambiente de trabalho e de aprendizagem saudável, respeitoso e seguro para todos.

“Os supervisores exercem papel estratégico na prevenção, identificação e tratamento de situações inadequadas, sendo agentes essenciais na disseminação da cultura de respeito, ética e dignidade nas relações interpessoais”, pontuou Tiago.

Durante a reunião, o assessor também explicou quais medidas devem ser adotadas caso seja identificada alguma situação de risco nos setores, além de apresentar os mecanismos de proteção disponibilizados pela FOA, como a Ouvidoria e o Canal de Denúncias, disponíveis no site da instituição.

“Esses canais fortalecem a transparência, a confiança e a proteção da comunidade acadêmica, além de possibilitarem a adoção de medidas preventivas e corretivas, contribuindo para a manutenção de um ambiente pautado pelo respeito e pela integridade”, ressaltou.

Débora Cyrne adiantou que a instituição pretende dar continuidade às ações de conscientização ao longo de 2026. “A FOA/UniFOA seguirá ampliando iniciativas educativas e de orientação, em conformidade com a NR-1 e com o compromisso institucional de garantir um ambiente cada vez mais seguro e saudável para todos”, afirmou.

Saúde mental no ambiente de trabalho

Pensando em promover um espaço de trabalho cada vez mais acolhedor e seguro, o coordenador adjunto do Mestrado Profissional em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSMA), Adilson Pereira, aproveitou o encontro para apresentar um novo programa voltado ao apoio à saúde mental dos colaboradores.

A iniciativa será oferecida gratuitamente e terá duração de três meses, com foco no acolhimento e na promoção do bem-estar dos trabalhadores.