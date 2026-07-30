Voltaço lamenta morte do ex-atacante Tássio Maia, vítima de desabamento no Rio

O Volta Redonda Futebol Clube divulgou, nesta quinta-feira (30), uma nota de pesar pela morte do ex-atacante Tássio Maia dos Santos, de 41 anos. O ex-jogador morreu na quarta-feira (29), no Rio de Janeiro, após ser atingido pelo desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu a capital fluminense.

Na nota, o clube destacou a trajetória de Tássio com a camisa do Esquadrão de Aço. O atacante defendeu o Voltaço nas temporadas de 2010 e 2011, período em que fez parte do elenco aurinegro.

“O Volta Redonda Futebol Clube lamenta, com profundo pesar, o falecimento do ex-atacante Tássio Maia dos Santos, aos 41 anos. Tássio defendeu o Esquadrão de Aço durante sua carreira e deixa sua história marcada com a camisa aurinegra”, afirmou o clube.

O Voltaço também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do ex-atleta. “Neste momento de dor, o Volta Redonda FC se solidariza com os familiares, amigos e admiradores de Tássio, desejando força e conforto a todos”, concluiu a nota.