Barra Mansa vai receber Ana Castela, Gustavo Mioto, Daniel e MC Peão no Chama Sertaneja Rodeio Show



Entre os dias 16 e 18 de outubro, Barra Mansa será palco do Chama Sertaneja Rodeio Show, um dos maiores eventos do gênero no país. Com grandes atrações nacionais – Ana Castela, Gustavo Mioto, Daniel e MC Peão – a cidade passa a integrar definitivamente o circuito dos grandes rodeios do Brasil e consolida sua vocação agropecuária, tornando-se a capital estadual do rodeio. O lançamento oficial do evento aconteceu na noite de terça-feira (4), no auditório da Aciap-BM, reunindo autoridades municipais, vereadores, produtores rurais, empresários e convidados.

O Chama Sertaneja Rodeio Show será realizado no Parque da Cidade, no Centro, com organização da Zé Eventos e apoio da Prefeitura de Barra Mansa. Além das atrações musicais, a programação contará com etapa oficial da Liga Nacional de Rodeios, classificando competidores para a tradicional Festa do Peão de Barretos (SP), considerada a maior de toda a América Latina. A programação ainda conta com provas de Ranch Sorting, apartação, três tambores, atrações para crianças, área gastronômica e uma estrutura preparada para receber famílias de Barra Mansa e de toda a região.

A expectativa é que 20 mil pessoas passem pelo local em cada dia de festa, fortalecendo a economia, movimentando hotéis, bares, restaurantes, comércio, transporte e diversos outros segmentos.

O organizador do evento, José Carlos Nunes, destacou que a escolha de Barra Mansa nasceu da força do agronegócio local e da receptividade encontrada no município.

– Conheci Barra Mansa através do Bruno Meirelles – secretário municipal de Desenvolvimento Rural – que é uma referência nacional no Girolando e leva o nome da cidade para todo o Brasil com suas conquistas. Em junho deste ano, ele conquistou uma etapa da 21ª Megaleite, realizada em Belo Horizonte (MG). Depois tive a oportunidade de conhecer o prefeito Luiz Furlani, que me conquistou pela forma de trabalhar e acreditar no potencial do município. Isso nos deu a certeza de trazer o Chama Sertaneja Rodeio Show para cá – revelou o empresário.

José Carlos adiantou ainda, que estão preparando um evento para toda a família. “Estamos planejando provas de Ranch Sorting, apartação, três tambores, praça kids e diversas atrações para que moradores e visitantes possam passar boa parte do dia conosco em momentos de lazer, convivência e entretenimento. Nossa expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas por dia”, ressaltou.

O prefeito Luiz Furlani destacou a importância do Rodeio Show para a cidade e agradeceu a confiança dos organizadores.

– Agradeço a Deus por nos permitir viver este momento tão especial para Barra Mansa. Quero agradecer ao José Carlos pela confiança em nosso município e por acreditar no potencial da nossa cidade. Também faço um agradecimento aos vereadores, aos nossos secretários, aos produtores rurais, empresários… que diariamente ajudam a construir uma Barra Mansa mais forte e próspera. Ficamos muito felizes em ver um evento dessa magnitude chegando à nossa cidade, gerando oportunidades, fortalecendo nossa economia e proporcionando lazer e entretenimento para nossos munícipes e visitantes – declarou o prefeito Furlani.

Os shows acontecerão da seguinte forma: 16 de outubro (sexta-feira) – Gustavo Mioto e MC Peão; 17 de outubro (sábado) – Daniel; 18 de outubro (domingo) – Ana Castela.

Os passaportes para os três dias de evento começam a ser vendidos no próximo dia 14 de agosto, exclusivamente pelo site www.guicheweb.com.br.

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