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Governo do Estado do Rio indica novos nomes para recompor o Conselho Diretor da Agetransp

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FOLHA DO ACO
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O Governo do Estado do Rio de Janeiro enviou, nesta quarta-feira (dia 5), à Assembleia Legislativa (Alerj) a lista com os nomes dos novos indicados para ocupar as cadeiras de conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes (Agetransp). A medida visa recompor o Conselho Diretor do órgão, que atualmente opera com apenas um dos cinco membros, comprometendo o quórum deliberativo. Giane Zimmer, Soraya Cesarino, Sérgio Sahione e Fábio Amorim da Rocha foram os quatro escolhidos. O processo de indicação seguiu critérios técnicos.

O processo de indicação, de responsabilidade do governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, é o primeiro passo para o preenchimento das vagas, uma vez que os candidatos ainda precisam ser aprovados em sabatina e votação pelo plenário da Alerj. A atual administração analisou criticamente os currículos dos indicados para que a atuação dos novos conselheiros seja pautada por critérios técnicos, visando o avanço na capacidade de fiscalização e regulação dos transportes estaduais.

Soraya Cesarino é procuradora do município de Niterói e é mestre em Direito. Fábio Amorim da Rocha é bacharel em Direito e possui pós-graduação e MBA na área. Além de ser professor na FGV, também possui experiência comprovada em conselhos diretores e atuava como assistente na Agenersa. Sérgio Sahione é delegado de Polícia Civil de 1ª classe e possui mais de duas décadas de atuação. Além de bacharel em Direito, possui MBA em Gestão e Governança em Segurança Pública. Atualmente ainda atua como Diretor-Geral do Gabinete de Segurança Institucional. Já Giane Zimmer é uma executiva sênior com vasta experiência em setores como infraestrutura e logística. É formada em Economia e Direito e possui especializações em gestão e programas de liderança por instituições renomadas como a Coppead e a PUC-Rio.

O envio dos nomes à Alerj foi precedido de um encontro entre o governador em exercício, Ricardo Couto, e o presidente da Alerj, Douglas Ruas, ocorrido na última segunda-feira. O chefe do Poder Executivo do Estado do Rio agradeceu ao líder do Legislativo pela disponibilidade do encontro, atenção e pela colaboração com a máxima rapidez em levar os nomes para apreciação do plenário.

A recomposição do Conselho da Agetransp é considerada vital para a retomada plena das funções da agência, que é responsável por fiscalizar e regular as concessões de serviços essenciais como trens, metrô, barcas e rodovias estaduais pedagiadas. Agora, os nomes serão sabatinados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

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