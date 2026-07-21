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terça-feira, julho 21, 2026
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Voltaço empata com o São Gonçalo e se despede da Copa Rio

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FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda FC empatou em 0 a 0 com o São Gonçalo, na noite desta segunda-feira (dia 20), no Estádio Raulino de Oliveira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Rio.

Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o Esquadrão de Aço precisava vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A equipe pressionou em busca do resultado durante os 90 minutos, mas não conseguiu balançar as redes e acabou eliminada da competição.

Próximo compromisso

O Volta Redonda volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Série C, no sábado (dia 25), às 19h, diante do Anápolis, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 15ª rodada da competição.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC

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