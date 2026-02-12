Banda da Folia encerra agenda do Carnaval 2026 no Sider Shopping, em Volta Redonda, no dia 17

A Banda da Folia se despede oficialmente do Carnaval 2026 com uma grande apresentação no Sider Shopping, em Volta Redonda, no dia 17 de fevereiro, a partir das 15h30, na área de expansão do terceiro piso do centro comercial.

Após uma intensa maratona de shows por diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, o grupo escolheu Volta Redonda para marcar o encerramento da sua agenda carnavalesca, levando ao público um espetáculo repleto de alegria, tradição e energia positiva.

Reconhecida por sua atuação no Carnaval fluminense, a Banda da Folia apresenta um repertório vibrante, que reúne marchinhas clássicas, sambas-enredo consagrados, sucessos do axé e grandes hits da música popular brasileira, transformando o espaço em um verdadeiro baile de Carnaval.

A apresentação foi pensada para toda a família, com foco na interação com o público, performances dinâmicas e um ambiente acolhedor, reunindo crianças, jovens e adultos em um clima de celebração e diversão.

“Encerrar o Carnaval em Volta Redonda é muito especial para a gente. Preparamos um show cheio de emoção, energia e gratidão por tudo o que vivemos em 2026”, destaca o diretor musical Márcio Lopes.

Além de marcar o fim da temporada carnavalesca, o evento reforça o compromisso da Banda da Folia com um Carnaval democrático, acessível e de qualidade, valorizando a cultura popular e aproximando a música do público em diferentes regiões do estado.