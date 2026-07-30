Ex-jogador do Volta Redonda morre após queda de muro durante ventania no Rio

O ex-atacante do Volta Redonda, Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (dia 29) após ser atingido pelo desabamento de um muro no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu durante a forte ventania provocada pela chegada de uma frente fria, que registrou rajadas superiores a 100 km/h na capital fluminense. Uma segunda pessoa também morreu, mas sua identidade ainda não foi divulgada.

Com passagem pelo Voltaço durante a carreira, Tássio também defendeu clubes como Botafogo, Resende, Mirassol, Figueirense, Bragantino e o CSKA Sofia, da Bulgária. Revelado pelo São Cristóvão, o atacante encerrou a carreira em 2019, após atuar pelo Ferroviário. Ao longo da trajetória profissional, vestiu a camisa de 27 equipes.

Os clubes onde o ex-jogador atuou manifestaram pesar pela morte. O Botafogo, equipe que defendeu em 2015, lamentou o falecimento e prestou solidariedade aos familiares e amigos. O Resende Futebol Clube, pelo qual atuou nas temporadas de 2011 e 2012, também destacou o profissionalismo de Tássio e as boas lembranças deixadas durante sua passagem pelo clube.

Depois de deixar os gramados, Tássio passou a administrar uma casa de festas em Santa Teresa, bairro onde ocorreu o acidente.

A morte do ex-atleta aconteceu em meio aos transtornos causados pela intensa ventania que atingiu o Rio de Janeiro e cidades da Região Metropolitana. As rajadas chegaram a 105 km/h na Base Aérea do Galeão, provocando queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, paralisação temporária dos serviços de trens, metrô e do Aeroporto Santos Dumont, além de diversos danos estruturais. Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, foram registrados dezenas de ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo cortes de árvores, salvamentos e desabamentos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais