O assalto foi à Joalheria Barra Joias, localizada na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Valença, nesta quinta-feira (dia 16). Segundo apurou a polícia, dois homens, um deles armado, renderam funcionários e roubaram diversas joias. Eles fugiram num carro.

Ainda segundo foi apurado, outros dois homens, em outro carro, deram cobertura ao assalto. A Polícia Militar iniciou buscas logo depois do crime. Um dos carros usados pelos assaltantes foi localizado em Barra do Piraí.

Houve uma nova tentativa de fuga, mas dois suspeitos foram presos. Eles alegaram que as joias roubadas estavam com os comparsas no outro veículo, assim como a arma usada no assalto.

Várias buscas foram feitas, mas os outros dois envolvidos não foram encontrados. A polícia acredita, no entanto, que, com os dois que foram presos, será possível chegar aos demais.

Foto: Reprodução Internet