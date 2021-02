A Prefeitura de Piraí divulgou nesta quinta-feira (dia 18), o balanço das ações de fiscalização realizadas na cidade no feriado de Carnaval. Durante a “Operação Carnaval”, que mobilizou servidores de vários órgãos, foram fiscalizados 76 estabelecimentos. As equipes realizaram ainda 37 ações, entre fiscalizações e barreiras na Caiçara e Cacaria, e somente um evento foi desmobilizado pelos agentes.

O prefeito Tutuca e a secretária de Saúde, Giane Gioia, comemoraram os números e agradeceram o empenho de cada funcionário envolvido nas ações, desde os trabalhadores da saúde aos fiscais que estiveram todos os dias nas ruas e, principalmente, os moradores, que entenderam a mensagem passada pelo Executivo e agiram com responsabilidade durante esse período.

“Sem dúvida, a adesão da população ao isolamento social e as ações municipais para conter aglomerações contribuíram muito para o controle da Covid-19 no município, frisou o prefeito, destacando, porém, que os cuidados devem permanecer. “Vale lembrar que o comprometimento de todos deve ser mantido para vencermos o Coronavírus e, no futuro, termos condições de retomar com as tradicionais festividades de nossa cidade”, completou Tutuca.

Mesmo não tendo Carnaval, a prefeitura priorizou a área de Saúde e mobilizou equipes para o atendimento emergencial à população. No Hospital Flávio Leal, no Centro, de 13 a 17, foram realizados 459 atendimentos no Pronto Socorro, entre consultas e enfermaria. A unidade registrou ainda seis internações, cinco altas médicas e uma transferência. Já no pronto Socorro de Arrozal, de 8 a 17, foram atendidas 232 pessoas, entre consultas, notificações e enfermaria.

“Queríamos que não houvesse um único atendimento, mas nem sempre as coisas são como a gente quer. Por outro lado, temos ciência que os pacientes receberam atendimento digno e rápido, pois nas unidades havia funcionários que, mesmo nesse período de feriado prolongado, trabalharam com afinco para atender nossa população. Meus parabéns a todos”, afirmou Tutuca.