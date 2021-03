Na manhã deste domingo (dia 28), o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve reunido com membros do Democracia Cristã de vários municípios do Estado. A reunião partidária aconteceu por videoconferência e foi comandada pelo parlamentar, que assumiu oficialmente a presidência estadual do partido na última quarta-feira (24), em cerimônia de posse com o presidente nacional do DC, José Maria Eymael, em São Paulo.

“É uma grande honra e responsabilidade estar à frente do DC Estadual. Agradeço muito a confiança do nosso líder Eymael, que destituiu a diretório fluminense para que possamos reestruturar e iniciar uma nova fase com a renovação de quadros, convocação de novos pleitos para os diretórios municipais e auditoria interna”, destacou Marcelo Cabeleireiro.

No Estado do Rio, o partido será comandado juntamente com o vereador e atual secretário municipal de Ciência e Tecnologia do Rio, Willian Coelho – empossado vice-presidente. “Assim como os outros membros que estão assumindo seus cargos, estamos dispostos a fazer o DC avançar cada vez mais. Tenho enfrentado grandes desafios para conseguir mudar o que só atrasa nosso crescimento. Reorganizar o partido tanto politicamente quanto administrativamente é uma obrigação moral”, enfatizou Marcelo.

Na próxima semana será publicada uma nova resolução no regimento interno para aqueles que desejam fazer parte da legenda. Mas, o deputado já frisa que é imprescindível ser “ficha limpa” e estar “alinhado como os valores cristãos, representando a família brasileira”. Pensando nas eleições de 2022, o partido está focado em formar uma nominata forte e trabalhar com transparência nas ações. Para o presidente estadual é isso que tornará o DC, em breve, uma das siglas mais representativas do Estado.

“Nosso objetivo agora é construir um DC ainda mais forte, dando continuidade ao trabalho do saudoso João Peixoto e, ao mesmo tempo, implementar mudanças estruturais que serão decisivas como, por exemplo, a renovação dos quadros do diretório estadual. Essa intervenção é a primeira de muitas mudanças que ainda estão por vir”, acrescentou.

Quem quiser saber mais sobre o partido terá oportunidade de conversar com o deputado na nova sede do partido, localizada no Centro do Rio. Os atendimentos acontecerão sempre às terças-feiras, das 9 às 17h, na Rua Alvaro Alvim, nº 27, sala 102 (10º andar), Cinelândia.