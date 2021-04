Dividindo a liderança do Campeonato Carioca, o Volta Redonda recebe o Nova Iguaçu neste domingo (dia 4), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. Partida que pode deixar a classificação do Voltaço para as semifinais bem encaminhada.

Isso porque, atualmente, o Esquadrão de Aço está na segunda colocação, com os mesmos 16 pontos do líder Flamengo, que leva a melhor no saldo de gols, a cinco pontos do quinto colocado, faltando quatro rodadas para o final da Taça Guanabara.

Eleito melhor jogador do mês de março após votação realizada pelas mídias sociais do Voltaço, levando o troféu Toca do Pintado, o meia Luciano Naninho agradeceu o prêmio e falou da importância da partida deste domingo.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que votaram em mim. Estamos passando por uma fase muito boa, que é fruto de muito trabalho, mas sabemos que precisamos seguir focados porque ainda não conquistamos nada. Agora sobre o Nova Iguaçu, é um jogo-chave para a classificação. Uma vitória pode nos deixar a oito pontos do quinto colocado, dependendo dos resultados da rodada. Então, sabemos que será mais uma partida complicada, diante de uma equipe que quer a vitória para seguir buscando a classificação, mas vamos jogar em casa e é nossa obrigação buscar os três pontos para seguirmos no topo da classificação”, destacou o camisa 10 tricolor.