A economia de Volta Redonda e região, que respira por aparelhos, recebeu um alento na sexta-feira (dia 9) com a liberação do pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos é que aproximadamente R$ 30 milhões sejam injetados na economia.

Estabelecida por meio do Acordo Coletivo firmado no ano passado entre a empresa e a direção do SindMetal, a PPR beneficia cerca de 12.500 funcionários. Aprovada em votação realizada em junho do ano passado, a bonificação garante 55% do target (que traduzido significa objetivo) para todos os trabalhadores da CSN. O percentual equivale a 1,375 do salário-base. “Esse valor é significativo para os trabalhadores, e é a forma de reconhecimento pela dedicação e comprometimento, pois mesmo em tempos de crise a empresa registrou lucro extraordinário e isso é fruto do empenho dos metalúrgicos”, disse o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Silvio Campos.

Para demitidos

Após meses de negociação com a direção da CSN, o Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu garantir o recebimento do PPR dos demitidos em 2020 da empresa. “Depois de muita cobrança e pressão sobre a empresa, comemoramos o resultado: conseguimos que os trabalhadores tivessem finalmente o seu direito sobre os valores do PPR garantido no seu bolso”, comemorou o presidente Silvio Campos.