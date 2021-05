A Secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, no início da noite desta quinta-feira (dia 27), mais 13 óbitos em decorrência da Covid-19. Com isso, o total de mortes na cidade chegou a 878. De acordo com o Painel de Monitoramento do Governo Estadual, a situação é ainda mais dramática: são 908 vítimas da doença.

Os casos confirmados chegaram a 29.442, com os hospitais públicos com 83% das UTIs ocupadas e 65% das enfermarias. Nos hospitais particulares, 54% das UTIs e 42% dos leitos clínicos estão em uso.