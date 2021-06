O vereador Betinho Albertassi (PSD) comemorou a inclusão das Lactantes no grupo prioritário da vacinação da Covid-19. Autor do requerimento aprovado pela Câmara em Volta Redonda, a vacinação, começou nesta segunda-feira (dia 28), no município. A partir de hoje as gestantes, puérperas e lactantes também serão atendidas nas unidades de saúde, exceto dos bairros Siderlândia, 249, São João, Vila Mury e Volta Redonda. É importante ressaltar que as puérperas e as lactantes estejam acompanhadas dos filhos para atualização da caderneta vacinal.

Os indícios científicos apontam que mães que se vacinam na gestação garantem imunidade aos bebês que nascem e, bebês já nascidos, adquirem imunidade pela amamentação de mães vacinadas.

O requerimento atendeu a um pedido do grupo LactantesRJ, grupo de mães e especialistas que defendem a vacinação até 24 meses.

Outra reivindicação atendida do mandato do vereador Betinho Albertassi foi à realização do mutirão de Catarata em Volta Redonda. Desde 2020 o parlamentar cobra do Governo Municipal a realização das cirurgias. “Tenho trabalhado incansavelmente para que as cirurgias de cataratas sejam retomadas em nossa cidade. Desde o primeiro dia do atual governo fui enfático para que a prefeitura retomasse o mutirão para dar qualidade de vida à nossa população, principalmente a mais idosa”, frisou.

Segundo a prefeitura, os pacientes que têm encaminhamento médico para realizar o procedimento, incluindo os que já fizeram a cirurgia em um dos olhos, devem entregar a documentação no DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida), a partir desta segunda-feira, dia 28, de 8h às 16h. A empresa contratada utilizará um centro cirúrgico oftalmológico móvel, em um veículo adaptado, que ficará estacionado na Ilha São João, onde vai promover os atendimentos. Para o próximo dia 05, está programada a vistoria da Vigilância Sanitária no local. As cirurgias dentro da unidade móvel seguirão as medidas de prevenção à Covid-19 e as normas de higiene e segurança estabelecidas pela Vigilância em Saúde.

A cirurgia é um procedimento considerado simples para trocar o cristalino, embaçado pela catarata, por uma lente artificial. Em média, a intervenção dura entre 10 a 20 minutos.