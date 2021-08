A deputada federal cassada Flordelis dos Santos de Souza foi presa em casa no início da noite desta sexta-feira (dia 13). Ele teve a prisão preventiva decretada pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. A prisão ocorre 48 horas após o mandato da pastora como deputada ser cassado pela Câmara Federal. O Ministério Público do Rio (MPRJ) e Ângelo Máximo, advogado que representa a família de Anderson do Carmo, pediram a prisão de Flordelis.

Em vídeo nas redes sociais, Flordelis afirmou que havia “chegado o dia que ninguém desejaria”. Ela ainda pediu orações aos seguidores. “Olá, gente. Chegou o dia que ninguém desejaria chegar. Estou indo presa por algo que eu não fiz, por algo que não pratiquei. Eu não sei para quê, mas estou indo com força e com a força de vocês. Orem por mim. Orem, orem. Uma corrente de oração na internet. Busquem a Deus, está bom? Um beijo, amo vocês”, diz Flordelis na postagem

Flordelis foi acusada como mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 2019, e ainda não tinha sido presa por conta da imunidade parlamentar, prerrogativa prevista na Constituição. Com a perda do mandato como deputada e sua posterior publicação em Diário Oficial, a pastora deixou de possuir o benefício.