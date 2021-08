Um grave acidente envolvendo oito veículos, sendo cinco de carga e três de passeio, na tarde desta sexta-feira (dia 13), na Via Dutra, em Piraí, deixou uma pessoa gravemente ferida, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O acidente ocorre no km 237, no sentido São Paulo, próximo a entrada do município.

De acordo com a PRF, o congestionamento se estendia até a Serra das Araras, com pouco mais de 20 km de extensão. A pista sentido Rio passará por uma reversão, com mão e contramão, para desafogar um pouco o trânsito no local.