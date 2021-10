A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de matar Laura Maria da Conceição de Souza, junto com um comparsa. A prisão aconteceu no domingo (dia 24), em Barra do Piraí, menos de 24 horas após o crime, em ação coordenada pelo delegado Rodolfo Atala.



O preso, que não teve a oportunidade identidade informada, é acusado dos crimes de homicídio e associação para o tráfico de drogas. As investigações apontam que o homicídio foi motivado por uma disputa entre facções rivais.

A Polícia Civil segue com diligências na tentativa de capturar o outro envolvido no crime. Uma mulher também é suspeita de participação no homicídio.