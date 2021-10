Superando o resultado do ano passado, os cursos de graduação do UniFOA receberam 77 estrelas no Guia da Faculdade, parceria do Quero Educação com o jornal O Estado de S. Paulo.

A avaliação é realizada por coordenadores e professores do ensino superior brasileiro que se cadastraram para atuar como voluntários. Eles dão as notas aos cursos de suas próprias áreas de formação e de instituições que estejam prioritariamente localizadas na mesma região do país na qual prestam serviços. Os profissionais são convidados a dar três notas de 01 a 05 para cada curso, baseados pelos seguintes critérios: qualidade do projeto pedagógico; do corpo docente e da qualidade da infraestrutura

A reitora do UniFOA, professora Úrsula Fraga, diz que os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de graduação estão em consonância com a realidade do mercado de trabalho. Além disso ela reforça a importância de conteúdos e laboratórios atualizados. “Durante todo o ano a instituição, por meio do corpo docente realiza debates para a estruturação e atualização constante dos cursos. Um outro ponto importante é a inovação de nossos laboratórios. Vale lembrar que desde 2019 estamos investindo em tecnologia para o ensino presencial e híbrido”.

O Presidente da FOA, Eduardo Prado, por sua vez, afirma que a mantenedora vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos projetos e recursos que propiciam ao estudante a melhor experiência teórica e prática. “É gratificante observar o resultado, o planejamento e o investimento gerando frutos. Agradeço aos professores, coordenadores, funcionários técnico-administrativos e aos estudantes, que eu chamo de família UniFOA pelo empenho que demonstraram desde o início do processo, nos ajudando a chegar neste número expressivo”.

Foto: Divulgação