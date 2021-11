A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, é parceira no curso gratuito de Operação e Manutenção de Retroescavadeira. A capacitação, promovida pelo Sindicato Rural de Barra Mansa, através de apoio do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), começou nesta segunda-feira (dia 8), e segue até sexta (dia 12), no Parque da Cidade, no Centro. Dez vagas foram disponibilizadas e duas ainda estão disponíveis.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, após o curso, todos os participantes receberão certificado. “Esta é uma demanda do setor que queremos suprir capacitando esses profissionais. Então, oferecemos este curso para que possam acessar o mercado de trabalho. Eles terão aulas teóricas e práticas, além de certificado após a aprovação do instrutor”, explicou o secretário.

Interessados podem entrar em contato com o Sindicato Rural, através do telefone (24) 2106-3547, ou na Rua 17, n°118, bairro São Luiz. Também é possível se inscrever através do telefone (24) 3323-1139.

Foto: Divulgação