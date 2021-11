Um acidente envolvendo uma bicicleta fez uma vítima fatal na tarde de segunda-feira, dia 15, em Valença. A vítima, de 45 anos, não teve o nome divulgado. O homem estava de bicicleta quando foi atingido por um carro na RJ-145, estrada que liga Valença a Barra do Piraí. O choque ocorreu na Avenida do Contorno e o ciclista morreu na hora. Dois homens que estavam no carro se machucaram levemente e foram atendidos no local pelos bombeiros. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.