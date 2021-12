A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreendeu nesta semana um carro suspeito de ser clone de outro, durante atendimento a uma ocorrência referente a desacato a funcionários do Hospital São João Batista na terça-feira (dia 30). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O homem suspeito de desacato foi encaminhado à Delegacia de Polícia e informou que seu veículo estaria no estacionamento próximo à unidade hospitalar. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o veículo parado irregularmente em uma vaga para pessoas com deficiência (PCD). O carro foi removido para o depósito público municipal.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, foi identificado que o carro pode ser fruto de clonagem. O motor do veículo teria sido adulterado, não sendo compatível com a numeração do chassi. Nesta quarta-feira, dia 1º, outro homem compareceu ao depósito, informando ser proprietário de um veículo com as mesmas características (incluindo a placa), mas alegando que o automóvel estaria na garagem de sua casa.

“Agora, os dois veículos serão periciados pela polícia, que assumiu o caso. A ajuda da população tem contribuído bastante para um trabalho cada vez mais eficiente da Guarda Municipal e das forças de segurança. Isso, associado às novas câmeras e ao trabalho planejado, tem dado resultados positivos em relação à segurança pública”, explicou João Batista.

Foto cedida pela GMVR.