A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou, nesta quarta (dia 1º), o terceiro caso de infecção pela variante Ômicron da Covid-19. É também a terceira pessoa do Brasil com a doença – os outros foram registrados na última terça (dia 30).

O novo caso é de um homem de 29 anos que veio da Etiópia, na África, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado (dia 28). A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz.

O homem está vacinado com as duas doses da Pfizer, e está em isolamento em Guarulhos, cidade onde mora. O passageiro não apresenta sintomas, de acordo com a Vigilância Sanitária estadual.

Outros casos

Na última terça-feira (dia 30), foram confirmados os dois primeiros casos da variante Ômicron no país. Os infectados são um homem de 41 anos e uma mulher de 37 anos, casados, que moram na África do Sul e estavam no Brasil para visitar familiares.

Eles desembarcaram no Brasil no dia 23 e fizeram exame antes de retornar para a África do Sul no dia 25. Ambos tiveram resultado positivo em exames de PCR coletado no laboratório do Einstein instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O secretário de saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que “o comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos em virtude de fatores demográficos e climáticos”, e reforçou “a importância da vacinação, principalmente aquelas 3,9 milhões de pessoas que ainda não tomaram a sua segunda dose, pois somente desta forma estarão totalmente protegidas”.

Com informações do Metrópoles