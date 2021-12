Em meio a tantas incertezas e angústias vivenciadas desde a chegada da pandemia de Covid-19 ao mundo, a prática de solidariedade tem sido, para muitas pessoas, um grande e verdadeiro alento. Para Deise Ferreira, moradora de Resende, é ainda mais que isso: uma missão.

Ela vive um drama familiar desde 17 de novembro, quando seu filho, o jornalista Renan Ferreira, de 27 anos, sofreu um acidente automobilístico na via Dutra, altura de Barra Mansa. Foi então que Deise decidiu se inspirar na generosidade do filho e seguir seus ensinamentos de amor ao próximo, cooptando outros voluntários e impactando a vida de quem mais precisa.

“Todo final de ano, o Renan, juntamente com um grupo de amigos, se reúne e arrecada brinquedos para crianças vulneráveis. Sei que ele já estava se movimentando e animado para, mais uma vez, realizar esta ação”, conta ela.

Segundo a mãe do ex-funcionário da prefeitura de Volta Redonda, Renan já havia, inclusive, sinalizado qual comunidade seria a contemplada deste ano. Diante dos acontecimentos com o rapaz, de 27 anos, uma grande rede de solidariedade se formou e o grupo decidiu seguir com a ação, arrecadando, desta vez, alimentos para famílias carentes. “Assim sendo, quem puder colaborar fazendo doações, ficaremos gratos”, acrescentou a mãe de Renan.

Em um grupo no WhatsAppcom cerca de 100 participantes, formado para a divulgação de notícias sobre o estado de saúde do jornalista, diversos colaboradores já sinalizaram interesse em participar da campanha. As ações são variadas, desde a doação de alimentos, itens de higiene pessoal, brinquedos e até quantia em dinheiro para aqueles que não moram na região e desejam ajudar.

Rolê Solidário

Amiga de Renan, Gabrielle Bordon Martins, de 28 anos, explica que o ‘Rolê Solidário’ é um projeto entre amigos que surgiu há cinco anos. “O objetivo é levar doações para as famílias de comunidades carentes de Resende”, explica.

Desde a primeira edição, em 2016, o grupo vem ajudando e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A estreia da ação solidária aconteceu na praça da Baixada Olaria.

No segundo ano, o ‘Rolê Solidário’ esteve no bairro Vicentina. Já a terceira edição aconteceu nas proximidades do supermercado Atacadão. E a última ação, por conta da pandemia, ocorreu via drive-thru no bairro Jardim do Sol.

“Neste ano, mesmo com a ausência do Renan, vamos dar continuidade ao Rolê Solidário, pois, com certeza, esse é o desejo dele. Apesar dessa situação delicada, encontramos forças para seguir, pois algumas semanas antes do acidente, no dia 12 de novembro, ele iniciou os preparativos da ação de 2021”, lembra Gabrielle.

Os interessados em colaborar com o ‘Rolê Solidário’, as doações podem ser feitas através de cesta básica ou pacote individual de alimentos não perecíveis. Há também a possibilidade da doação de qualquer quantia em dinheiro, por meio do PIX de uma das integrantes do projeto: (24) 98126-4082.

Colisão com capivara

O jornalista Renan Ferreira, de 27 anos, foi vítima de um acidente na noite do dia 17 de novembro, no km 286 da via Dutra, em Floriano, Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pelo jovem bateu em uma capivara, perdeu o controle da direção, e capotou com o veículo, até colidir com uma árvore. O animal morreu no local.

Renan foi socorrido por uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia, sendo levado à Santa Casa de Misericórdia em estado grave. Ele, que trabalhou na secretaria de Comunicação da prefeitura de Volta Redonda durante o mandato do ex-prefeito Samuca Silva (Podemos), trabalha atualmente na assessoria da CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura), que presta serviços à CSN.

Pontos de coleta:

– Loja Flor de Maio, Avenida das Mangueiras, 1870. Shopping Vale dos Duendes, Loja 02, Penedo;

– Café Pão de Mel, Visconde de Mauá, Lote 10. Ao lado da Igreja São Lourenço;

– Clínica Patrícia Lima Odontologia, Resende Shopping, Torre 2 – 5º andar, sala 511;

– Academia Crossfit Resende, Avenida General Fonseca, 1686, bairro Manejo.