Uma criança, de nove anos de idade, morreu nesse final de semana por síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus da Influenza A. O menino era morador de Maromba, na Região Serrana de Itatiaia, estava internado em uma unidade particular no município de Resende, mas acabou vindo à óbito no sábado (dia 18). Este é o primeiro óbito registrado pela doença neste ano.

Segundo a prefeitura, ainda não há identificação do tipo da variante do vírus que levou à gravidade do caso. A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia afirmou que está monitorando a situação epidemiológica do município e ressalta que os moradores devem procurar imunização em um dos postos de saúde da cidade.