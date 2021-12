A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa avançou em pavimentação asfáltica em diversos bairros da cidade este ano. O saldo positivo foi de 14 quilômetros de vias públicas reparadas ou totalmente pavimentadas. Destes, 5,4 km são através de parceria com o governo estadual e 8,6 Km de recursos municipais. A massa utilizada nos serviços totaliza 73 mil m²: 41 mil m² produzidos com recursos próprios e do governo estadual, e 32 mil m² via contrato.

Segundo o secretário da pasta, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, a pavimentação melhora o aspecto visual, promove a valorização imobiliária e impacta de forma positiva sobre a autoestima dos moradores.

“Os cidadãos querem ter ruas em condições adequadas para trafegar com seu veículo ou mesmo para ter conforto ao usar os ônibus. Também é preciso destacar que com as ruas pavimentadas não há lama durante o período das chuvas e nem poeira durante as secas. O serviço promove ainda a valorização dos imóveis”, disse Leiteiro, acrescentando que “todo o investimento se deve ao empenho do prefeito Rodrigo Drable, que está constantemente buscando melhorias para a nossa cidade, seja junto ao Governo do Estado ou ao Governo Federal, como é o caso, por exemplo, dos avanços nas obras de readequação ferroviária”.

Além das vias recuperadas com recursos do próprio governo municipal, entre operações tapa-buracos e recomposição asfáltica, por exemplo, através de parceria com o Estado, a Secretaria de Manutenção Urbana também investiu na produção de massa asfáltica aplicada nas ruas da cidade.

A iniciativa firmada em julho, por intermédio do deputado estadual Marcelo Borges, o Marcelo Cabeleireiro, permitiu até o momento a aplicação de quatro quilômetros de pavimentação asfáltica. O trabalho chegou a vários bairros, desde o Centro até localidades limítrofes, como o bairro São Sebastião, na Região Leste.

Entre as vias beneficiadas com a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado estão: Michel Wardini, Jornalista João Pançardes, ambas no Centro; São João, na Vista Alegre; Souza Menezes, em Rialto; José de Abreu, São Sebastião; Florianópolis, Vila Coringa; Izimbardo Peixoto, em Saudade; Ruas M, L, J e I no Roselândia II.

A expectativa do secretário é finalizar ainda nesta semana o asfaltamento no Rosêlandia II. A equipe da prefeitura está terminando o serviço na Rua J, para na sequência, iniciar na Rua I.

Maior pavimentação da história

“Tão logo seja finalizado os serviços na parte alta do Roselândia, iniciaremos a pavimentação de ruas da Cotiara e da Rua Vereador Antenor Rocha, no Ano Bom. Este, sem dúvidas, é o maior projeto de aplicação de asfalto já recebido por Barra Mansa. Agradecemos imensamente ao governador do Estado, Cláudio Castro, que atendendo ao pedido do deputado Marcelo Cabeleireiro, está enviando os materiais necessários para a fabricação da massa asfáltica na fábrica do município”, disse o prefeito Rodrigo Drable.

A presidente da Associação de Moradores do Roselândia II, Solange Gonçalves, falou sobre a importância dos serviços. “Há mais de dez anos esperávamos por este asfalto. Ficamos muito felizes por termos sido contemplados e, com isso, ter nosso bairro cada vez mais valorizado. Só temos a agradecer por este presente tão esperado por todos”.

A cozinheira Vanea Valentim de Souza, moradora do local há cerca de 10 anos, também está satisfeita com as obras. “Melhorias, valorização e reconhecimento para os moradores. Estamos muito felizes, era algo que desejávamos há muito tempo e o prefeito Rodrigo Drable fez. Melhorou muito nosso caminho de ir e vir todos os dias”.

Foto: Divulgação PMBM