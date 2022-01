Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (dia 6), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. A colisão entre os veículos ocorreu na altura do Banco Santander e deixou o motociclista ferido. O homem foi atendido no local pelo SAMU e levado para o Hospital São João Batista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.