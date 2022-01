Morreu na madrugada desta quinta-feira (6), Gilson Emílio de Alcântara, 57 anos. Ele dirigia um dos carros envolvidos no acidente no dia 31 de dezembro, na Rodovia do Contorno, e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital São João Batista.

Gilson é a segunda vítima da colisão entre os dois carros. A primeira foi Eduarda Gomes Reis, de 23 anos, que chegou a ser socorrida, mas morreu logo após o acidente.