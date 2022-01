O prêmio do concurso 2.442 da Mega-Sena, neste sábado (dia 8), é de R$ 6 milhões.

O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo.

O último concurso, com sorteio na quarta-feira (dia 5), acumulou.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem usar o Internet Banking Caixa.