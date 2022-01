A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (dia 8), três pessoas e apreendeu cerca de 60kg de cocaína, em ações simultâneas deflagradas contra o tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Na primeira ação, no município de Seropédica, no Rio, os policiais federais prenderam duas mulheres, em um ônibus, transportando cerca de 37kg de cloridrato de cocaína. A droga apreendida na Via Dutra, altura do pedágio, estava oculta nas malas das passageiras, era proveniente de São Paulo e tinha como destino a comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

O material e as presas foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Drogas – DRE/RJ, na Praça Mauá, para a formalização do auto de prisão em flagrante.

Na segunda ação, os policiais federais receberam informação dando conta de que ocorreria transporte de carga ilícita na Rodovia 267, no Estado de Minas Gerais. A equipe se deslocou até as imediações da cidade de Lima Duarte, onde iniciou uma operação de fiscalização em veículos na Rodovia.

Os policiais abordaram um veículo Citroen que transitava em alta velocidade e, após minuciosa averiguação, encontraram 25 tabletes de cocaína (cerca de 26kg) e uma amostra de maconha, ocultos no interior do painel do veículo.

Nas duas ações, os policiais federais contaram com o apoio dos cães farejadores, Apollo e Black, que atuam na DRE/RJ, para localização dos entorpecentes.

A pena para o crime de tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de prisão.

MISSÃO REDENTOR

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho/2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

Divulgação/PCERJ8