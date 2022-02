Um homem foi morto no começo da noite deste sábado (dia 19) ao tentar assaltar um policial de folga em um bar na Vila Mury, em Volta Redonda. De acordo com testemunhas, o suspeito teria entrado no estabelecimento, situado na Rua José Alves Pereira, e exigiu o cordão do PM. O agente, lotado no 28º Batalhão da PM, reagiu à tentativa de assalto e baleou o criminoso, que morreu no local. O policial também ficou ferido, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde e nem sobre a identificação do falecido. A PM está no local neste momento para apurar mais detalhes sobre o caso.

Foto: Divulgação