O Volta Redonda foi derrotado por 3 a 0 pelo Fluminense no estádio Luso Brasileiro, em partida disputada na noite deste sábado (dia 19). Nathan, Manoel e Lucas Calegari marcaram os gols do jogo.

Agora, o Esquadrão de Aço volta as suas atenções para a estreia na Copa do Brasil diante do Tuntum-MA, quarta-feira (dia 23), às 15h30, no estádio Dr. Rafael Seabra.

Já pelo Estadual, o Voltaço enfrenta o Nova Iguaçu, domingo (dia 27) às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Com as duas equipes apostando em chutes de fora da área, os dois goleiros tiveram bastante trabalho no começo de jogo.

O primeiro a trabalhar foi Luiz Felipe, que fez grande defesa em chute de Nathan, aos 12 minutos. A resposta do Voltaço veio no minuto seguinte. Pedrinho acertou um belo chute da intermediária e obrigou Marcos Felipe a fazer boa defesa.

Quando a primeira etapa parecia que iria terminar sem gols, o Fluminense abriu o placar com Nonato, aos 43

Na volta do intervalo, os donos da casa ampliaram o marcador com Manoel, aos três minutos, e Lucas Calegari, aos dez minutos.

O Volta Redonda tentou diminuir o marcador com Marcos Júnior, que, após cobrança de escanteio, cabeceou com muito perigo, porém, o gol do Voltaço não saiu. Fim de jogo no Luso Brasileiro: Fluminense 3×0 Volta Redonda.

