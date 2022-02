Três armas e vasta quantidade de drogas foram apreendidas neste sábado (dia 19), em Barra Mansa. Policiais militares foram a um apartamento na Rua Rubiácea, no bairro Santa Izabel, para averiguar uma informação sobre o tráfico de drogas no local.

No imóvel havia seis pessoas, sendo duas menores de idade. Todos foram levados à 90ª DP, junto com o material ilegal apreendido. No total, os PMs encontraram dois revólveres de calibres 38 e 32; uma pistola calibre 9mm; 32 munições intactas; 343 pinos de cocaína; 41 pedaços de maconha; além de cinco rádios transmissores.

Foto: Divulgação PM